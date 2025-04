Giuseppe Emiddio è il nuovo dirigente della Questura di Trapani

Il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Giuseppe Maria Emiddio, 58 anni, ha ufficialmente assunto l’incarico di Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa presso la Questura di Trapani nella mattinata di ieri. Il suo profilo professionale si distingue per un percorso lungo e articolato all’interno della Polizia di Stato, iniziato nel 1994 con la qualifica di Ispettore e un primo incarico alla Sezione Rapine della Squadra Mobile di Catania.

Nel 1999 ha superato il concorso per l’accesso alla carriera direttiva, frequentando il 90° Corso di Formazione per funzionari. L’anno seguente è stato assegnato al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nicosia, in provincia di Enna, dove ha operato come dirigente fino al 2003 in un contesto territoriale caratterizzato da criticità operative.

A partire dal 2003 è stato trasferito alla Questura di Catania, dove ha esercitato diverse funzioni fino al 2020. Tra gli incarichi ricoperti, quelli di funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dirigente di Commissariati sezionali del capoluogo etneo, di specifiche Sezioni della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione e infine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano.

Nel 2020 ha ottenuto l’incarico di Capo della Sezione Operativa della Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro. Dal 2022 ha assunto la dirigenza della Sezione Operativa D.I.A. di Trapani, proseguendo poi, fino a gennaio 2025, presso la medesima sezione a Catania. In seguito alla promozione a Primo Dirigente da parte del Consiglio di Amministrazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha assunto l’attuale incarico a Trapani. Il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, e il personale della Questura gli hanno rivolto i consueti auguri di buon lavoro.

