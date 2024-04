Uccio De Santis ospite d’onore alla Festa del Medico a Messina

Il celebre comico Uccio De Santis sarà protagonista della quarta edizione della Festa del Medico, organizzata annualmente dall’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Messina. L’evento mira a riconoscere l’impegno professionale e umanitario dei professionisti sanitari, mettendo in risalto la loro dedizione ai pazienti e alle loro famiglie.

Il presidente dell’Ordine, Giacomo Caudo, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento dei cittadini nell’indicazione dei loro medici preferiti attraverso il portale dell’ente. Le candidature ricevute saranno valutate da una giuria che selezionerà i 30 finalisti, i quali parteciperanno alla finale il 16 maggio presso il Palacultura.

L’evento non si limita alla premiazione dei finalisti, ma include anche la Cerimonia di Giuramento per i nuovi iscritti agli albi professionali e la Cerimonia di benemerenza per coloro che celebrano i 50 anni dalla laurea.

Il vincitore della fase finale sarà determinato dal voto del pubblico presente, e riceverà un premio di 5.000 euro destinato a progetti formativi, aggiornamento professionale o investimenti nell’attività professionale, come l’acquisto di strumentazioni o interventi socio-culturali.

Il consigliere segretario, Salvatore Rotondo, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa nel riconoscere il lavoro dei professionisti medici meno noti, che dedicano sé stessi ai propri pazienti con dedizione assoluta. La procedura per segnalare il proprio medico preferito è semplice e accessibile tramite il sito web dell’Ordine.

La giuria, presieduta da Rotondo, include rappresentanti dell’Ordine, dell’Università degli Studi di Messina e del Tribunale dei Diritti del Malato, garantendo una valutazione completa e imparziale delle candidature.

