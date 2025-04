“L’arto fantasma” a Naso, nel ricordo della tragedia di Giampilieri

Domenica 6 aprile, alle ore 17:30, presso il Teatro Vittorio Alfieri di Naso, andrà in scena lo spettacolo L’arto fantasma, secondo appuntamento della rassegna “Teatri di Naso”, iniziativa dedicata al teatro contemporaneo italiano e promossa dal Comune. L’opera, ideata e interpretata da Michelangelo Maria Zanghì, insieme a Gerri Cucinotta e Nunzia Lo Presti, si concentra sulla tragedia di Giampilieri, località del messinese colpita da un’alluvione il primo ottobre 2009, che causò la morte di 37 persone.

Lo spettacolo si avvale delle scene e dei costumi curati da Cleopatra Cortese, delle musiche originali composte da Roberto Pelosi e della produzione a cura della Compagnia di San Lorenzo. Il testo affronta la dimensione privata della perdita, delineando il trauma vissuto da chi ha perso familiari a causa del disastro. Nelle note di regia si legge: «Una montagna frana, portando via con sé case, macchine e strade. Ma soprattutto, il fango uccide decine di persone: donne, uomini, anziani. Bambini. Questa è la cronaca. Semplice, pura. Gelida».

Attraverso i personaggi di Agata, Elio e Fortunato, vittime indirette della calamità, si esplora la persistenza del dolore, la trasformazione del lutto e il senso di abbandono legato a una tragedia senza colpevoli. «Amleto insegna: non esiste altro modo, se non il Teatro, per rappresentare gli orrori reali che rimangono, altrimenti, insopportabili».

La direzione artistica della rassegna è affidata a Roberto Zorn Bonaventura. Il programma proseguirà il 13 aprile con lo spettacolo La felicità, diretto da Nicola Alberto Orofino, con Roberta Amato, Giorgio Boscarino e Luana Toscano. L’iniziativa è organizzata dall’associazione “Castello di Sancio Panza”, con il supporto di Latitudini, Pro Loco, la direzione tecnica di Stefano Barbagallo e la grafica di Riccardo Bonaventura.

