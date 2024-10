Situazione del ponte di San Giorgio, gli interventi previsti dalla RFI

Dopo le numerose e ulteriori segnalazioni pervenuteci dai cittadini riguardanti il passaggio di mezzi pesanti sotto il ponte di San Giorgio che hanno destato preoccupazioni per i possibili danni alla struttura, abbiamo contattato la Rete Ferroviaria Italiana RFI di Palermo, e l’Ing. Marco Tinnirello ha prontamente fornito chiarimenti in merito. In una comunicazione cordiale e disponibile, Tinnirello ha ringraziato per la segnalazione ricevuta tramite Pec, corredata da fotografie, e ha descritto i provvedimenti che verranno adottati per affrontare la situazione.

Il primo passo previsto sarà contattare l’ente responsabile della gestione dell’arteria stradale dove ubicato il ponte, che potrebbe essere il Comune o la Provincia. Questo contatto servirà a richiedere l’installazione della segnaletica con i “Limitatori di Altezza“, al fine di evitare il passaggio di mezzi pesanti sotto il ponte e prevenire ulteriori rischi strutturali.

Contestualmente, RFI procederà con le verifiche tecniche necessarie per valutare lo stato della struttura del ponte di San Giorgio. Questi controlli sono fondamentali per accertare la presenza di eventuali danni causati dal transito dei veicoli “non conformi”.

Gli interventi previsti mirano a garantire la sicurezza della viabilità e a preservare l’integrità del ponte. RFI ha inoltre precisato che i risultati delle verifiche tecniche, condotte dal proprio team, ci saranno comunicati non appena completato l’intervento.

Non resta che ringraziare RFI, nella persona dell’Ing. Tinnirello, per la tempestiva risposta e la disponibilità dimostrata nell’intervenire. Attendiamo ora gli sviluppi e i risultati delle verifiche.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo