Arrestato 25enne di Gioiosa Marea per furti, rapina e stalking

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Patti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Patti, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, dott. Ugo Molina, su richiesta della stessa Procura, nei confronti di un venticinquenne residente a Gioiosa Marea. Il soggetto è gravemente indiziato di diversi reati contro il patrimonio, tra cui due furti aggravati e una rapina, avvenuti in un arco temporale di circa tre mesi nei comuni di Piraino, Capo d’Orlando e Brolo.

In particolare, il 7 dicembre 2023 a Piraino, l’indagato avrebbe sottratto la borsa a una donna mentre si recava al lavoro, contenente effetti personali e 8.000 euro in contanti. Il 7 febbraio 2024 a Capo d’Orlando, si sarebbe introdotto in un negozio di casalinghi, con volto coperto e armato di coltello, riuscendo a impossessarsi di 970 euro dal registratore di cassa. Il 24 febbraio 2024 a Brolo, avrebbe commesso una rapina in un supermercato, minacciando la cassiera con un coltello per ottenere circa 850 euro.

È inoltre indiziato di atti persecutori nei confronti del titolare di un bar di Gioiosa Marea, presso cui aveva lavorato in passato. L’uomo avrebbe minacciato l’ex datore di lavoro, danneggiato l’arredamento, lanciato oggetti, inviato messaggi offensivi tramite Instagram e infastidito i clienti, in risposta a una precedente denuncia per furto sporta dalla vittima.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Patti, con il supporto di testimonianze, immagini di videosorveglianza, tabulati telefonici e dati di geolocalizzazione, hanno portato all’emissione della misura cautelare. Il Gip ha evidenziato come il comportamento dell’indagato dimostri una persistente e pericolosa inclinazione a delinquere, espressa attraverso azioni reiterate, armate e prive di esitazione.

