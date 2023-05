ATM Messina, selezione pubblica per assunzioni di 30 autoferrotranvieri

Opportunità di Lavoro presso l’ATM: selezione per contratti di apprendistato.

L’Azienda Trasporti Messina S.p.A. ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami al fine di assumere 30 risorse con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante come “Operatori di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri”. Il processo di selezione prevede la valutazione dei titoli e il superamento di esami specifici.

L’avviso con tutti i dettagli della selezione è disponibile sul sito istituzionale del Comune e sul sito dell’ATM. I candidati che risulteranno idonei al termine della procedura selettiva saranno inseriti in una graduatoria finale, valida per 24 mesi dalla prima pubblicazione, basata sull’ordine dei punti ottenuti da ciascun candidato. Saranno considerati per l’assunzione solo coloro che soddisfano i requisiti richiesti.

L’Azienda si riserva la possibilità di attingere alla graduatoria oltre le 30 unità previste per eventuali futuri ingressi con contratto di apprendistato professionalizzante.

