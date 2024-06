Perseguita l’ex datrice di lavoro, arrestato 25enne a Falcone

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Falcone hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti. La richiesta era stata avanzata dalla Procura della Repubblica locale, sotto la direzione del Procuratore Capo, dottor Angelo Vittorio Cavallo. L’arrestato, un giovane di 25 anni, è accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex datrice di lavoro.

La vicenda ha avuto inizio con la querela presentata dalla vittima presso la Stazione dei Carabinieri di Falcone. Le indagini condotte dai militari hanno documentato numerosi comportamenti delittuosi da parte del giovane, che hanno indotto il sostituto Procuratore della Repubblica di Patti, dottoressa Antonietta Ardizzone, a richiedere la misura cautelare. Le azioni dell’arrestato, caratterizzate da condotte ripetute e costanti, erano iniziate dopo il licenziamento deciso dalla datrice di lavoro. Questi comportamenti hanno causato nella vittima un timore concreto per la propria incolumità e quella dei suoi familiari.

In diverse occasioni, il 25enne si era appostato sia all’interno che all’esterno del locale della vittima, importunando clienti e dipendenti presenti. Ora, il giovane si trova detenuto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo resoconto si inserisce nell’ambito dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, nel rispetto dei diritti dell’indagato, il quale, in questa fase preliminare delle indagini, deve essere considerato innocente fino a sentenza definitiva. Il processo, che si svolgerà nel contraddittorio tra le parti davanti a un giudice imparziale, potrà concludersi anche con l’accertamento dell’assenza di responsabilità dell’indagato.

