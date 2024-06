Commissari nominati in 147 comuni siciliani inadempienti

In Sicilia, 147 comuni sono stati posti sotto la gestione di commissari ad acta a causa dell’inadempienza nell’approvazione del bilancio di previsione per il 2024. L’Assessore agli enti locali, Andrea Messina, ha motivato questa misura come un incentivo per i comuni a rispettare i termini stabiliti per l’approvazione del bilancio. Quest’anno, la scadenza era stata anticipata al 15 marzo. L’assenza del bilancio comporta serie difficoltà operative per le amministrazioni locali, impedendo la corretta gestione dei servizi pubblici.

Messina ha evidenziato che senza il bilancio molte amministrazioni non riusciranno a gestire adeguatamente le spese pubbliche, con conseguenze dirette su servizi essenziali come l’istruzione, i trasporti e la pulizia. Ha affermato che “i commissari ad acta si insedieranno nei vari comuni per sollecitare l’organo inadempiente, sia esso la giunta comunale o il consiglio comunale. Se i ritardi e le inadempienze persisteranno, i commissari provvederanno in maniera sostitutiva ad approvare i rispettivi bilanci”.

Questa misura è conforme alla normativa statale e regionale, e Messina ha sottolineato che “non abbiamo alcun interesse a creare ulteriori difficoltà alle amministrazioni comunali, ma anche noi siamo chiamati al rispetto delle norme e a svolgere il nostro ruolo di controllo e vigilanza sugli enti locali”. La nomina dei commissari ad acta, quindi, ha l’obiettivo di garantire che tutti i comuni possano continuare a fornire i servizi essenziali ai cittadini, nonostante le problematiche amministrative.

