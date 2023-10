Il lago Retba: la meraviglia rosa del Senegal

di Maria Cristina Miragliotta – Il lago Retba, noto anche come il “Lago Rosa”, è una delle attrazioni più straordinarie del Senegal. Situato nella regione occidentale dell’Africa, questo corpo d’acqua unico è rinomato per il suo colore straordinario: un vivido rosa che incanta chiunque lo incontri. Ma cosa causa questa tonalità sorprendente?

La risposta risiede nella concentrazione di sale del lago, che è tra le più elevate al mondo. Questo non è un ambiente acquatico comune. Le acque del lago sono così salate che i pescatori locali devono adottare precauzioni speciali per proteggere la loro pelle dalle irritazioni. Utilizzano il burro di karitè, noto per le sue proprietà lenitive, per formare uno scudo protettivo contro il potente potenziale corrosivo del sale.

Ma la storia affascinante del Lago Rosa non si ferma qui. Il colore rosa vibrante è il risultato di una particolare specie di batteri che prospera in queste acque altamente saline. Questi microorganismi unicellulari producono pigmenti rosati, che si mescolano con il sale per creare la straordinaria tonalità rosa che ha reso famoso il lago in tutto il mondo.

Questo gioiello nascosto dell’Africa occidentale è un luogo di bellezza e unicità eccezionali. Oltre al suo aspetto affascinante, il Lago Retba è anche un importante luogo di lavoro per i pescatori locali, che traggono il loro sostentamento dalle ricche acque del lago.

