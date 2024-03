Fratelli d’Italia: appello alla solidarietà per le Forze dell’Ordine

Fratelli d’Italia esprime solidarietà verso le Forze dell’Ordine, recentemente oggetto di aggressioni fisiche, mediatiche e politiche. Una delegazione del partito, composta dalla Senatrice Ella Bucalo, dall’Onorevole Pino Galluzzo, dall’Avv. Giosuè Giardina e da Pasquale Currò, coordinatore cittadino per Messina, si è recata presso il Comando dei Carabinieri di Barcellona e il Commissariato di Polizia di Milazzo. “Le Forze dell’Ordine sono il nostro presidio di sicurezza, per questo ci batteremo sempre per proteggerle”, dichiarano gli organizzatori.

Le istituzioni devono sostenere con convinzione gli agenti della pubblica sicurezza, respingendo i tentativi di delegittimazione. Si evidenzia la necessità di fermare il clima d’odio, citando l’aggressione a Torino a una volante e agli agenti che fermavano un irregolare. Si richiama la sinistra a esprimere solidarietà alle forze dell’ordine e a condannare le violenze fisiche da parte di centri sociali e antagonisti. I Carabinieri e gli Agenti hanno espresso gratitudine per la visita e la solidarietà ricevute. Fratelli d’Italia assicura il continuo sostegno per garantire sicurezza e legalità.

Nella foto: la senatrice Bucalo, l’onorevole Galluzzo, il coordinatore provinciale Giosuè Giardina, il coordinatore cittadino Pasquale Currò, il consigliere Sebastian Romeo e il personale del commissariato.

