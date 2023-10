Servizio di mensa scolastica a Gioiosa Marea, come funziona

A partire dal prossimo lunedì, 30 ottobre, verrà avviato il servizio di mensa scolastica destinato agli studenti dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Gioiosa Marea. Questa iniziativa mira a garantire una nutrizione adeguata per i giovani alunni durante l’orario scolastico.

Per partecipare a questo servizio, le famiglie interessate sono invitate a procedere con il ritiro dei buoni pasto presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune. È importante notare che questo passo è essenziale per assicurare che gli studenti possano usufruire della mensa scolastica in modo agevole e senza interruzioni.

Per quanto riguarda il pagamento, le famiglie hanno la possibilità di effettuarlo comodamente tramite il servizio PagoPa. Basta accedere all’apposita sezione dedicata sul sito istituzionale del Comune di Gioiosa Marea.

Questa opzione consente un'organizzazione efficiente e senza intoppi, garantendo un accesso agevole alla mensa scolastica per tutti gli studenti interessati.

