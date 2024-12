Taormina e Cortina d’Ampezzo, NO all’AI, SI al CinePanettone

Massimo Boldi e Neri Parenti sono stati i protagonisti dell’edizione invernale dei Nations Award a Cortina d’Ampezzo, un evento che celebra il cinema natalizio, idealmente unendo Taormina, sede estiva del premio, con la località dolomitica. Durante l’incontro, gli artisti hanno espresso un deciso rifiuto verso l’intelligenza artificiale applicata al cinema. “La tecnologia deve essere al servizio dell’arte e non il contrario – hanno dichiarato –. Usare l’AI per creare film significherebbe annullare fantasia, umanità e il talento dei giovani registi”. Neri Parenti ha inoltre criticato il “politically correct” che, a suo dire, limita la libertà creativa nelle sceneggiature cinematografiche, a differenza del teatro dove “si può dire ciò che si vuole”.

L’occasione ha visto l’assegnazione del prestigioso Premio Cinematografico delle Nazioni ai due maestri, che hanno alle spalle una prolifica carriera: oltre 80 pellicole per Boldi e più di 55 per Parenti. Michel Curatolo, presidente dell’iniziativa, ha sottolineato il legame tra cinema e territorio, consolidato dalla collaborazione con l’Hotel de la Poste, storico set di celebri commedie.

Massimo Boldi ha presentato il suo nuovo film, A Capodanno tutti da me, in uscita a gennaio, dove interpreta un politico coinvolto in intricate relazioni sentimentali. Nel cast figurano Raffaella Fico, Francesca Manzini e Federica Lucaferri.

Elisabetta Pellini, premiata durante l’evento, ha presentato il trailer di Buio come il cuore, noir contro la violenza di genere, ambientato tra Scilla e Reggio Calabria.

La rassegna ha incluso anche momenti dedicati al cinema sportivo e riflessioni sul cineturismo, con la partecipazione di Boldi, Parenti, Gianluca Pirazzoli e Nino Germanà. Cortina, prossima sede delle Olimpiadi 2026, ha ospitato un talk moderato dal giornalista Davide Scalzotto e un messaggio dall’assessore siciliano Elvira Amata, che ha ribadito l’importanza del connubio cinema-turismo.

Tra gli ospiti, lo chef stellato Giuseppe Costa e il pasticcere Roberto Luca hanno offerto un tocco gastronomico all’evento, concludendo le serate in un’atmosfera conviviale arricchita dal prosecco Bottega.

