Asp Messina, consegna attestati a operatori del tatuaggio e piercing

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha annunciato la conclusione della prima edizione del “Corso di formazione igienico-sanitario obbligatorio per operatori di tatuaggio e piercing”. La cerimonia di consegna degli attestati si terrà il 9 settembre 2024, alle ore 11.30, presso la Sala riunioni dell’ASP di Messina, situata in via La Farina 263 (Palazzo Geraci, terzo piano). Durante l’evento, il Direttore Generale dell’ASP, Dr. Giuseppe Cuccì, affiancato dal Direttore Amministrativo, Avv. Giancarlo Niutta, dal Direttore Sanitario, Dr. Giuseppe Ranieri Trimarchi, e dal Direttore dell’UOC Coordinamento Staff della Direzione Generale, Dr. Giancarlo Quattrone, consegnerà i certificati di idoneità ai 20 operatori che hanno superato la prova finale.

Il corso, organizzato secondo le direttive del D.A.R.S. del 31 luglio 2003, è stato sviluppato in conformità alle linee guida dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana e al regolamento aziendale sui corsi di formazione per operatori nel settore del tatuaggio e piercing. La formazione è stata curata dal Dipartimento di Prevenzione – UOC SIAV, diretto dalla Dott.ssa Maria Gabriella Caruso, e dall’UO Formazione dell’ASP Messina, sotto la responsabilità della Dott.ssa Flavia Alessi.

La prima edizione del corso si è articolata in dodici giornate formative, per un totale di 96 ore tra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Il programma ha fornito ai partecipanti conoscenze specifiche e strumenti operativi finalizzati alla prevenzione sanitaria e alla riduzione delle infezioni legate alla pratica di tatuaggio e piercing, un settore in espansione che richiede alti standard di sicurezza igienico-sanitaria. Sono stati approfonditi anche temi di rilevanza normativa, legale, di gestione dei dati personali e comunicazione, completando così il percorso formativo degli iscritti.

La seconda edizione del corso è già programmata per il 20 settembre 2024, con le iscrizioni già chiuse a seguito del completamento dei posti disponibili.

