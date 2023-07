File chilometriche e rallentamenti sulla tangenziale di Messina

La tangenziale di Messina è in tilt a causa di lavori infiniti e svincoli problematici. Rallentamenti, file chilometriche e rischi per la sicurezza mettono in pericolo la fruizione della strada.

La tangenziale di Messina è in preoccupante stato di congestione, con rallentamenti e file chilometriche che si estendono per tutta la sua estensione, a partire da Gazzi. I lavori sul viadotto Ritiro sembrano essere ancora lontani dal completamento, e il segretario generale Uiltrasporti Messina, Michele Barresi, si augura che non sia solo un altro annuncio senza conseguenze. Gli anni di ritardo e i disagi che cittadini e utenti hanno subito fino ad ora potrebbero ancora aumentare.

La situazione critica sulla tangenziale, in direzione Palermo, ha raggiunto livelli di pericolosità evidenti, con rischi per la sicurezza e l’impossibilità per i mezzi di soccorso di fruire della strada. La corsia unica in entrambe le direzioni e la circolazione a valle del bypass Baglio, insieme ai due innesti dai svincoli di Boccetta e Giostra sulla A20 in direzione Palermo, causano rallentamenti e file chilometriche lungo tutta la tangenziale. Durante le ore di punta, il tempo di percorrenza fino alla barriera di Villafranca supera i 60 minuti.

La Uiltrasporti avverte che questa situazione potrebbe persistere nonostante le modifiche previste per l’apertura del bypass all’uscita di Boccetta. Inoltre, si fa notare che alcuni automobilisti approfittano dell’uscita di Giostra per poi rientrare sull’A20, evitando parte della lunga fila. Questo comportamento non fa che aumentare i rallentamenti e i disagi. I cittadini che si dirigono verso le località di Rometta, Villafranca e Saponara, particolarmente popolate durante l’estate, devono sopportare ritardi e attese di diverse ore.

Michele Barresi, segretario generale Uiltrasporti Messina, lancia un allarme al Prefetto riguardo alla sicurezza e alla praticabilità di questo tratto autostradale, che rischia di diventare un pericoloso punto di incendio a causa di una viabilità chiaramente sottovalutata dal consorzio autostrade. Si richiedono urgenti rimedi per risolvere questa emergenza.

© Riproduzione riservata.