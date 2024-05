Escursionista ferita sulle Madonie: interviene il Soccorso Alpino

Una escursionista, rimasta ferita e immobilizzata sulle aspre vette delle Madonie, è stata prontamente assistita dal Soccorso Alpino. La donna, 63 anni, ha riportato una frattura alla caviglia durante una discesa da Pizzo Carbonara insieme ad altri sei escursionisti. L’incidente ha reso impossibile per lei continuare il percorso, richiedendo l’intervento di soccorso.

Dopo che due membri del gruppo sono scesi a valle per lanciare l’allarme presso il Rifugio Marini, il Soccorso Alpino è stato immediatamente contattato e ha attivato due squadre da Petralia Sottana, tra cui un paramedico. I soccorritori hanno raggiunto l’escursionista, la quale è stata immobilizzata su una barella e trasportata manualmente per circa un chilometro fino alla circonvallazione di Piano Battaglia, dove un’ambulanza del 118 attendeva il trasporto verso la struttura sanitaria più vicina.

Il Soccorso Alpino ha sottolineato l’importanza di contattare il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di incidenti o persone disperse in ambienti montani, innevati, rocciosi o ostili. Questo passo è fondamentale per garantire un intervento rapido ed efficace delle squadre specializzate.

