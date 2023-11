Totò Cuffaro: la DC alle elezioni europee con lista “Liberi e Forti”

Il segretario della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, ha annunciato la volontà del partito di partecipare alle elezioni europee. In risposta alla presunta esclusione da parte di Forza Italia, Cuffaro ha dichiarato che la DC lavorerà per creare una lista chiamata “Liberi e Forti” in collaborazione con altri partiti e movimenti politici che condividono l’orientamento verso il Partito Popolare Europeo (PPE).

Cuffaro ha sottolineato l’importanza di portare avanti le proprie idee nella vita politica e ha espresso la speranza che il numero di parlamentari italiani all’interno del gruppo del PPE a Strasburgo possa aumentare. Nonostante la critica da parte di alcune fonti riguardo alla sua presenza, Cuffaro ha affermato di rispettare le decisioni e le posizioni di Forza Italia, pur auspicando un contributo positivo alla causa comune.

La Democrazia Cristiana, una volta un pilastro politico nel PPE, ha visto la sua presenza diminuire negli anni. Tuttavia, Cuffaro si impegna a far crescere il partito in tutte le regioni d’Italia e a contribuire numericamente al gruppo del PPE nel Parlamento Europeo.

© Riproduzione riservata.