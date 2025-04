Pacemaker senza fili, tecnologie avanzate di Cardiologia a Mazara

All’ospedale “Abele Ajello” di Mazara del Vallo sono stati effettuati due interventi di impianto di pacemaker miniaturizzati senza fili su pazienti affetti rispettivamente da bradicardia sintomatica e da blocco atrioventricolare di secondo grado. Le operazioni, le prime di questo tipo nella provincia di Trapani, sono state realizzate da un’équipe chirurgica multidisciplinare diretta da Michele Gabriele, responsabile dell’Unità operativa di Cardiologia e UTIC.

Il pacemaker impiantato è di dimensioni notevolmente ridotte, circa un decimo rispetto a quello tradizionale, ed è dotato di una tecnologia che integra in un’unica capsula elettrodi di stimolazione, batteria e componenti di controllo. Questa configurazione riduce i rischi connessi agli impianti convenzionali, come infezioni, problemi di decubito, spostamenti o deterioramento degli elettrocateteri nel tempo.

L’intervento si svolge con tecnica mini-invasiva per via transcatetere, mediante una piccola incisione all’inguine che consente l’accesso attraverso la vena femorale. La procedura, eseguibile in anestesia locale, non richiede l’impianto di elettrocateteri né la formazione di una tasca sottocutanea, e non lascia cicatrici visibili.

Michele Gabriele ha dichiarato: “L’acquisto dei pacemaker miniaturizzati senza fili è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Direzione strategica aziendale, Antonella Lombardo, responsabile della Farmacia ospedaliera, e Giuseppe Sammaritano, direttore amministrativo del presidio, con l’obiettivo di offrire cure sempre più efficaci”.

Dal mese di settembre, con l’attivazione della nuova sala operatoria e di un angiografo avanzato, l’UOC di Cardiologia ha realizzato anche studi elettrofisiologici e ablazioni transcatetere per trattare tachicardie parossistiche sopraventricolari e fibrillazioni atriali.

È previsto il trattamento delle sindromi da pre-eccitazione ventricolare, come la WPW, al fine di ridurre la migrazione sanitaria e attrarre giovani pazienti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁