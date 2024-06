Inizia a Messina il campionato regionale di Serie B di Beach Soccer

Il campionato regionale di Serie B di beach soccer, noto come Sabbie di Sicilia, ha preso il via a Messina. Questo evento, promosso dal presidente Sandro Morgana e dall’associazione I Soci di Fabio Nicosia, si terrà dal 21 giugno fino a domenica a Torre Faro. La tre giorni a Messina sarà una sorta di anticipazione della finale di Coppa Italia prevista per il prossimo weekend, che vedrà la partecipazione delle migliori squadre italiane di beach soccer e dei giocatori più talentuosi a livello mondiale.

Il campionato, organizzato secondo il regolamento della LND, prevede tre tornei Open: Messina Capo Faro dal 21 al 23 giugno, San Vito Lo Capo dal 12 al 14 luglio e Marina di Modica dal 26 al 28 luglio. Il master finale si terrà a Marina di Ragusa dal 9 all’11 agosto 2024. Ad ogni torneo partecipano otto squadre maschili e quattro femminili. La squadra vincitrice in Sicilia avrà l’opportunità di partecipare alla tappa di Genova per la promozione in Serie A Poule Promozione.

Il calendario del torneo prevede oggi pomeriggio la partita inaugurale tra Catania BS e Asd Pgs Luce Messina alle ore 18. I catanesi schiereranno una formazione Under 20, offrendo ai giovani giocatori un’importante esperienza formativa. Successivamente, si affronteranno Villafranca beach soccer e Virtus Messina alle 18.45. La penultima partita vedrà in campo Siac e Riviera Nord, mentre il quarto di finale si concluderà con il match tra Ronin e Fair Play. Le squadre vincitrici accederanno alle semifinali.

Sabato e domenica saranno dedicate alle partite femminili. Sabato la Virtus Femminile Marsala sfiderà l’Unime, mentre domenica pomeriggio il Catania Fc affronterà il Vittoria per determinare l’accesso alla finale. La finalissima maschile si disputerà domenica alle 21.15, con le squadre che si contenderanno la vittoria della tappa di Messina.

