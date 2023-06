Igiene precaria in ristorante di Siracusa: locale chiuso e multe pesanti

La Polizia di Stato ha chiuso un ristorante di Siracusa per gravi violazioni igieniche e multato il proprietario.

In un’azione svolta per vigilare sul benessere e l’igiene nei punti di vendita di cibo, la Polizia di Stato, con l’assistenza del personale dell’Ufficio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione U.O.C. del S.I.A.N. di Siracusa, ha realizzato un’ispezione amministrativa in vari locali pubblici dedicati alla distribuzione di alimenti. Tra questi, un locale specifico è stato trovato in netta violazione delle norme di igiene e pulizia.

Più precisamente, gli ufficiali di polizia e gli ispettori sanitari hanno eseguito un controllo accurato in un famoso ristorante di cucina orientale situato nel cuore di Siracusa. Ciò che hanno scoperto è stato alquanto allarmante: un quadro igienico-sanitario nettamente inadeguato. Scarafaggi e insetti morti erano presenti sul pavimento della cucina, e non c’era tracciabilità per alcuni prodotti ittici conservati nel frigorifero, privi di etichettatura adeguata, compromettendo il rispetto della corretta procedura di abbattimento della temperatura.

Inoltre, durante l’ispezione, è stato evidenziato che l’abbattitore nella cucina non era funzionante, non era connesso all’elettricità, era sporco e vi erano ragnatele, suggerendo un mancato utilizzo da un periodo di tempo considerevole.

Le aree destinate alla preparazione dei cibi erano in uno stato di contaminazione con vecchio sporco sul pavimento, muffa e macchie di ruggine sulle attrezzature da cucina.

Le deplorevoli condizioni hanno reso necessaria la sospensione immediata delle attività. Il locale è stato chiuso e rimarrà tale fino al totale ripristino delle condizioni igieniche conformi alle normative vigenti. In aggiunta, sanzioni amministrative da €1.500 a €9.000 sono state inflitte al proprietario del locale.

