Convegno a Taormina: focus su patologie pediatriche emergenti

Il 13 e 14 dicembre si terrà il convegno annuale “Problemi emergenti in Pediatria, negli ambulatori e in corsia”, organizzato dall’UOC di Pediatria dell’AOU G. Martino di Messina. L’evento, ospitato presso l’Hotel Villa Diodoro di Taormina, rappresenta un’occasione di formazione e confronto per i pediatri del territorio, con l’obiettivo di approfondire le ultime novità nel trattamento delle patologie pediatriche.

I presidenti del congresso, la Prof.ssa Malgorzata Wasniewska e il Prof. Fortunato Lombardo, hanno evidenziato l’importanza dell’aggiornamento continuo in ambito pediatrico, alla luce dei progressi scientifici che stanno rivoluzionando i percorsi diagnostico-terapeutici. Il convegno affronterà una vasta gamma di argomenti, dalle patologie allergologiche e diabetologiche a quelle endocrinometaboliche, pneumologiche, reumatologiche e onco-ematologiche, con un occhio di riguardo alle innovazioni in campo diagnostico e terapeutico.

Particolare attenzione sarà rivolta anche a tematiche ambientali e nutrizionali, considerate fondamentali per una gestione olistica delle malattie in età evolutiva. La partecipazione elevata, come sottolineato dalla Prof.ssa Wasniewska, riflette l’interesse diffuso per gli ambiti trattati, confermando il ruolo centrale del convegno nel panorama formativo regionale.

I pediatri partecipanti provengono prevalentemente da Sicilia e Calabria, territori dove l’UOC di Pediatria di Messina ha radicato solide collaborazioni. Queste reti di sinergie professionali favoriscono una migliore gestione delle patologie croniche infantili, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare.

