Il parroco di Riposto Raciti premiato a Teramo per l’impegno sociale

A Teramo, il sacerdote della diocesi di Acireale, Don Daniele Raciti, è stato recentemente premiato con il Premio Internazionale Livatino-Saetta-Costa, riconoscimento che valorizza l’impegno per la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata. Don Raciti, attualmente parroco delle chiese “Maria SS. del Carmelo” e “San Giuseppe” nel comune di Riposto, è stato selezionato per la sua costante attività pastorale e civile a favore dei principi di giustizia, verità e solidarietà.

La cerimonia si è svolta alla presenza di figure istituzionali di rilievo, tra cui prefetti, questori, magistrati, esponenti delle forze dell’ordine, familiari di vittime di mafia, operatori sanitari e rappresentanti del mondo dell’informazione. Il premio è stato consegnato da Monsignor Lorenzo Leuzzi, vescovo della diocesi di Teramo-Atri, affiancato dal professor Pippo Di Vita, presidente onorario del Comitato Spontaneo Antimafia.

Durante il suo intervento, Don Raciti ha posto l’accento sull’importanza del contrasto quotidiano non solo verso le manifestazioni esteriori del male, ma anche verso le sue forme interiori, che includono insicurezze, debolezze e tentazioni. “Ogni giorno lottiamo non solo contro ogni forma di male che incontriamo fuori ma anche contro il male che ci attanaglia dentro, fatto di paure, debolezze, preoccupazioni, tentazioni. Un male che Gesù Cristo ha combattuto trasmettendoci valori autentici come la solidarietà, il dovere, la dignità, l’ascolto e la verità”, ha dichiarato il sacerdote durante il suo discorso.

L’intera comunità di Riposto ha espresso apprezzamento per il riconoscimento conferito a un pastore che rappresenta, con la sua opera, un punto di riferimento nella promozione dei valori cristiani applicati alla vita sociale.

