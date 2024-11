Brunner elogia Antoci: “Ispirazione contro il crimine organizzato”

L’eurodeputato Giuseppe Antoci, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Parco dei Nebrodi, è stato definito “fonte di ispirazione” nella lotta alle mafie durante un’audizione al Parlamento Europeo. A esprimere tale riconoscimento è stato Magnus Brunner, candidato alla carica di Commissario per gli Affari Interni e le Migrazioni, il quale ha risposto all’intervento di Antoci sottolineando la necessità di aggiornare le norme contro la criminalità organizzata.

Brunner ha lodato apertamente l’impegno di Antoci nella lotta alla mafia: “Innanzitutto la ringrazio per il suo impegno e la dedizione nel contrasto al crimine organizzato, da tanto tempo. La ringrazio: lei è fonte di ispirazione”. Parole di apprezzamento che evidenziano il valore attribuito al lavoro dell’eurodeputato siciliano nel contrasto alle attività mafiose, considerate non solo una minaccia per la sicurezza dei cittadini ma anche per la stabilità economica e lo Stato di diritto.

Durante l’audizione, Brunner ha riconosciuto l’esigenza di introdurre nuove misure normative per affrontare il fenomeno della criminalità organizzata, che si è evoluta notevolmente negli ultimi anni, assumendo una portata transnazionale che coinvolge molteplici paesi europei. Brunner ha inoltre richiamato l’attenzione sul fatto che le disposizioni attualmente in vigore, risalenti al 2008, risultano inadeguate a fronteggiare le forme più moderne di crimine organizzato.

“Entrando nello specifico, lei giustamente ha detto che le disposizioni vigenti adottate da tempo, dal 2008 se ricordo bene, per quanto riguarda il crimine organizzato vanno aggiornate. Ci vogliono nuove norme e nuove disposizioni per trattare queste attività criminali transnazionali, che minacciano la vita dei cittadini, lo Stato di diritto e anche l’economia legale”, ha precisato Brunner, annunciando che, in caso di conferma del suo incarico, proporrà un aggiornamento della normativa per rafforzare la sicurezza e la legalità.

Le parole di Brunner riflettono l’impegno delle istituzioni europee nel rafforzare la risposta alla criminalità organizzata e rappresentano un chiaro segnale di riconoscimento nei confronti di figure come Antoci, che dedicano il proprio lavoro alla lotta contro le organizzazioni mafiose.

