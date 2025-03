19 marzo tradizione e fede, auguri a tutti i papà nel giorno di San Giuseppe

Il 19 marzo la Chiesa celebra San Giuseppe, sposo di Maria e padre putativo di Gesù, figura centrale della tradizione cristiana. La sua festa coincide con la Festa del Papà, associandolo così a tutti i padri. Secondo i Vangeli, San Giuseppe era fabbro, falegname e carpentiere, oltre a essere il custode della Sacra Famiglia.

Considerato il Patrono della Chiesa universale, è anche il protettore dei padri di famiglia, dei falegnami, dei carpentieri e degli artigiani. Inoltre, è invocato come difensore dei poveri, degli orfani e dei più bisognosi, poiché la tradizione lo considera un intercessore potente per i più deboli.

San Giuseppe viene onorato con due ricorrenze liturgiche: il 19 marzo, con il titolo di Sposo di Maria, e il primo maggio, giorno in cui è celebrato come lavoratore, a sottolineare il suo ruolo di esempio per il mondo del lavoro.

Il poeta Rosario La Greca di Brolo, in provincia di Messina, ha voluto rendere omaggio alla figura di San Giuseppe con la poesia Con cuore di Padre, dedicata al Patrono della Chiesa. In occasione di questa giornata, La Greca ha espresso il desiderio di condividerla con tutti i devoti, porgendo auguri a tutti i papà e a coloro che portano il nome di Giuseppe, sia al maschile che al femminile.

CON CUORE DI PADRE

Con cuore tenero di Padre ha amato Gesù,

un Padre accogliente, ammantato da celesti virtù,

una guida silenziosa e preziosa,

Sposo purissimo di Maria, nostra radiosa

Mamma, divina e candida luce del Creatore.

Con cuore amorevole di Padre e forza interiore,

San Giuseppe, ha elevato gli orizzonti di speranza

ai poveri, profughi e sofferenti, in alleanza

col figlio Gesù e il dono della fede,

generato dallo Spirito Santo che silente procede.

Con cuore sincero di Padre, ricolmo di umiltà,

ha trasmesso il valore assoluto della dignità,

per ogni creatura una limpida sorgente d’aurora,

che il profumo della libertà innalza ancora

e rifulge per sognare una società migliore.

Con cuore fiducioso di Padre, senza fragore,

ha ancorato la sua esistenza al Cielo,

donando tutto l’amore con zelo

a Gesù e Maria, formando la Sacra Famiglia,

modello e fonte d’ispirazione per ogni nuova famiglia.

Rosario La Greca

© Riproduzione riservata.

