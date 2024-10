Marco Vito a Gioiosa Marea alla presentazione del libro “Nonni”

di Maria Cristina Miragliotta – Sabato 5 ottobre si è tenuta a Gioiosa Marea, presso l’Auditorium Comunale Franco Borà, la presentazione del libro “Nonni” di Maria Antonietta Schiavina. L’evento ha visto la partecipazione di Marco Vito, noto musicista, docente, vocal coach, direttore d’orchestra e che dal 2007, anno in cui ottenne il ruolo di Romeo nell’Opera popolare “Giulietta e Romeo” collabora artisticamente con Riccardo Cocciante per concerti ed eventi musicali. In questa occasione, Marco Vito ha offerto il suo contributo al libro condividendo i ricordi del nonno Silvio, immortalati dalla scrittura di Schiavina.

Il libro, intitolato semplicemente “Nonni”, raccoglie testimonianze di numerosi personaggi di spicco del panorama italiano, tra cui Carlo Conti, Enrico Vanzina, Margherita Missoni, Lino Banfi, Gulliermo Mariotto, Maurizio Costanzo, Gianfelice Facchetti, Cristiano Militello, Dario Ballantini, Marco Conte, Gino Paoli, Tommaso Venditti, Leo Gullotta, Shamira Gatta, Pino Strabioli e Renzo Arbore. Ciascuno di loro ha voluto raccontare il legame speciale con i propri Nonni, rendendo l’opera una collezione di ricordi e riflessioni su questa importante figura familiare.

La serata, moderata con grande professionalità dalla giornalista Maria Elena Caliò, è stata impreziosita dall’intervento del sindaco Giusi La Galia e dell’assessore Vincenzo Amato, che hanno portato i saluti ufficiali della comunità. I proventi derivati dalle vendite del libro sono stati destinati alla comunità di Sant’Egidio, in particolare a favore degli anziani e dei Nonni soli, conferendo un’importante finalità sociale a questo progetto editoriale.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo