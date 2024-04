Alta pressione domina la Sicilia seguita da cambiamenti

Un’imperturbabile area di alta pressione domina la Regione in questa domenica, garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate in tutto il territorio. Lungo il litorale tirrenico, ionico, meridionale e nelle zone interne, i cieli rimarranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Anche sull’Appennino, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con possibili addensamenti solo in serata. I venti saranno deboli provenienti dai quadranti nord-orientali, mentre lo zero termico si attesterà intorno ai 3.850 metri. Le condizioni del mare vedranno il Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia saranno mossi.

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da un rapido rinforzo dell’anticiclone, ma i cambiamenti sono all’orizzonte per la prossima settimana. Nei prossimi due-tre giorni, la Sicilia godrà di stabilità, asciutte e abbondante sole grazie al rinforzo dell’anticiclone subtropicale, che porterà anche un aumento delle temperature, con picchi diurni previsti fino a 27-30°C nelle aree pianeggianti interne, leggermente più miti lungo le coste grazie all’azione delle brezze marine.

Tuttavia, a partire dal 16 aprile, è atteso un significativo cambiamento delle condizioni atmosferiche: una circolazione depressionaria proveniente dall’Africa settentrionale interagirà con una saccatura proveniente dal Nord Europa.

Martedì si prevedono prime piogge in arrivo, associate all’approccio della depressione dal Nord Africa; successivamente, a partire dal 17-18 aprile, l’arrivo di aria fredda dalle alte latitudini europee porterà precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, soprattutto lungo i versanti tirrenici, e un netto calo delle temperature, con valori più simili a quelli invernali. – Fonte 3Bmeteo.

