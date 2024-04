Sostegno finanziario alle vittime degli incendi estivi in Sicilia

Il governo regionale della Sicilia ha approvato il decreto per i ristori agli sfollati degli incendi del 2023. Il provvedimento, emesso dall’assessorato regionale dell’Economia, prevede contributi straordinari fino a 50.000 euro per danni alle prime abitazioni e altre proprietà mobiliari e immobiliari. Questi sostegni derivano da uno stanziamento di 2,9 milioni di euro previsto nella legge di stabilità approvata all’inizio dell’anno. L’Irfis, entro i prossimi giorni, pubblicherà un avviso dettagliato sui termini e le modalità per richiedere i fondi.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: “Con questo provvedimento, il mio governo dimostra solidarietà concreta verso i cittadini colpiti dagli incendi dell’estate scorsa. Vogliamo garantire che nessuno sia lasciato solo durante le difficoltà”. L’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, ha ribadito l’impegno a supportare le famiglie colpite, sottolineando che il sostegno potrà essere esteso anche alle abitazioni non primarie.

Il decreto riflette l’attenzione del governo regionale verso i cittadini e la volontà di assistere coloro che hanno subito perdite significative a causa degli incendi devastanti.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo