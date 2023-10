Calendario delle elezioni all’Università di Messina

L’Università di Messina ha annunciato le date per le elezioni che determineranno il prossimo Rettore dell’Ateneo per il sessennio 2023-2029. Secondo quanto comunicato dall’istituzione, il processo elettorale si svolgerà in tre fasi distinte.

Il prof. Antonino Panebianco, Decano dell’Università degli Studi di Messina, ha formalizzato l’indizione delle elezioni in data odierna. Il processo si avvierà il 23 novembre 2023 con la prima votazione. Le successive fasi vedranno il susseguirsi di appuntamenti il 27 novembre e il 1 dicembre 2023, rispettivamente per la seconda votazione e la votazione di ballottaggio.

Per essere ammissibili, le candidature devono essere presentate al Decano entro le ore 14:00 di venerdì 3 novembre 2023. È possibile consegnare le candidature presso la Direzione Generale dell’Ateneo, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 9:00 alle 17:30.

Si sottolinea che le candidature devono essere presentate almeno venti giorni prima della data fissata per la prima votazione, assicurando che il processo elettorale si svolga in modo adeguato e in linea con le norme stabilite dall’Università di Messina.

Queste elezioni rappresentano un momento fondamentale per la comunità accademica e per l’istituzione stessa, in quanto determineranno chi guiderà l’Università nei prossimi sei anni. È di fondamentale importanza che tutte le parti interessate partecipino in modo responsabile e consapevole al processo elettorale.

