Inizia la battaglia contro gli incendi boschivi: prevenzione e mobilitazione

La lotta agli incendi boschivi prende il via: prevenzione e sensibilizzazione come priorità.

Promossa la collaborazione tra istituzioni e agricoltori per affrontare l’emergenza.

Sarà avviata il prossimo 15 giugno la campagna antincendi boschivi, che si protrarrà fino al 15 settembre 2023, ad eccezione dell’isola di Vulcano dove il servizio sarà attivo solamente nel mese di agosto. Anche quest’anno, la prevenzione rappresenta la parola d’ordine nella lotta contro gli incendi boschivi, tenendo conto delle condizioni climatiche avverse e del lungo periodo di siccità che aumentano il rischio di tali eventi.

La Prefettura di Messina e la Regione Siciliana hanno firmato una Convenzione per il supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell’attività di contrasto agli incendi boschivi in Sicilia. Saranno potenziate le squadre dei Vigili del Fuoco, ma sarà altrettanto importante promuovere attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione. La provincia di Messina ospita una superficie boschiva complessiva di circa 77.890 ettari, che comprende 12 Riserve naturali e due dei cinque Parchi regionali: il Parco dei Nebrodi e il Parco Fluviale dell’Alcantara.

Secondo l’ultimo rapporto del Corpo Forestale della Regione Siciliana, si è registrato un preoccupante aumento degli incendi negli ultimi 15 anni. L’andamento di tali eventi boschivi mostra un pattern ciclico, caratterizzato da picchi di incidenza sulla superficie boschiva.

Confagricoltura Messina si impegna attivamente nella promozione e raccomandazione di buone pratiche di prevenzione, come la pulizia dei terreni incolti, la rimozione della vegetazione infestante e la creazione di fasce antincendio. Gli agricoltori svolgono anche un ruolo fondamentale nella sorveglianza e nella custodia del territorio.

