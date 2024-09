Misura cautelare per un minore per la violenta aggressione a Brolo

Nel pomeriggio di ieri, la Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Capo d’Orlando e i Carabinieri della Stazione di Brolo hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale per i Minorenni di Messina, dottoressa Rosa Calabrò. La misura cautelare di collocamento in comunità è stata adottata nei confronti di un minore coinvolto nel reato di lesioni personali pluriaggravate. L’episodio risale al 24 luglio, quando il giovane, in concorso con altri quattro maggiorenni già sottoposti a misura cautelare dallo scorso agosto, ha partecipato a una violenta aggressione avvenuta a Brolo.

L’indagine è stata condotta congiuntamente dai Carabinieri e dalla Polizia di Capo d’Orlando subito dopo l’aggressione, che ha avuto luogo all’interno e all’esterno di un locale pubblico situato sul lungomare di Brolo. Le investigazioni, basate su testimonianze raccolte dalle persone coinvolte e su immagini video acquisite, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e identificare tutti i responsabili. Gli aggressori hanno colpito violentemente le vittime, utilizzando anche bicchieri e bottiglie come armi. Le lesioni riportate dalle persone offese hanno reso necessario il ricorso a cure mediche per traumi al volto, alla testa e in varie parti del corpo.

La brutalità dell’azione si è estesa anche all’esterno del locale, coinvolgendo altri individui accorsi in difesa delle prime vittime. Durante l’allontanamento, sono stati registrati anche danni a veicoli parcheggiati nei pressi del locale. Grazie alle prove raccolte, l’indagato è stato identificato e condotto in una comunità per minori, come disposto dall’autorità giudiziaria.

