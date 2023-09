Maxi rissa a Palermo, coinvolte una quarantina di persone

Palermo, una scena di violenza ha scosso la tranquilla piazza Spinuzza. Circa quaranta persone si sono scontrate in un locale, creando il caos. La situazione è degenerata a tal punto che sedie e tavolini sono stati distrutti nel feroce alterco.

L’incidente è stato prontamente segnalato da altri avventori e residenti, che hanno chiamato i soccorsi. I feriti, alcuni dei quali presentavano lesioni alla testa e al corpo, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove sono sotto osservazione medica.

Le forze dell’ordine hanno subito iniziato a indagare sull’accaduto, interrogando i responsabili del locale e alcuni dei presenti. Inoltre, sono state acquisite le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per ricostruire dettagliatamente la dinamica degli eventi.

Al momento, le ragioni scatenanti di questa violenta rissa non sono ancora chiare, ma gli inquirenti stanno lavorando per far luce su quanto accaduto.

