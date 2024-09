Grave incidente sulla Palermo-Catania: un morto e sei feriti

Incidente mortale sull’autostrada Palermo-Catania, con un bilancio di un deceduto e sei feriti, tra cui un bambino in gravi condizioni. La dinamica dello scontro, che ha coinvolto due veicoli, è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. L’Anas ha confermato che il sinistro ha causato la morte di una persona.

L’incidente si è verificato al chilometro 82 dell’autostrada A19 “Palermo-Catania”, in un tratto situato nelle vicinanze di Resuttano, in provincia di Caltanissetta. A causa dell’impatto, la circolazione in direzione Palermo è stata temporaneamente sospesa per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i mezzi di soccorso, tra cui l’elisoccorso, per il trasporto urgente dei feriti.

Le squadre dell’Anas, insieme alle Forze dell’ordine, sono attualmente impegnate nella gestione del traffico e nella riapertura della carreggiata. Le operazioni di ripristino della viabilità sono condotte con la massima urgenza possibile per minimizzare i disagi agli automobilisti. Le autorità stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, al fine di accertare eventuali responsabilità.

