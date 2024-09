Criminalità, approvato Ddl “Liberi di scegliere” in Commissione Salute ARS

La VI Commissione Salute dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato oggi all’unanimità il disegno di legge intitolato “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della criminalità organizzata, adozione del protocollo d’intesa ‘Liberi di scegliere'”. Il provvedimento mira a proteggere i minori che decidono di rompere i legami con ambienti familiari criminali, offrendo loro un sostegno concreto.

La legge prevede infatti un sistema integrato e multidisciplinare di assistenza sociale, pensato per garantire ai giovani una via di uscita sicura e alternativa rispetto alla criminalità.

Il presidente della VI Commissione, onorevole Giuseppe Laccoto, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l’importanza dell’unanimità nella decisione: “Desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione Salute che hanno lavorato per un obiettivo comune.

L’unanimità rafforza il valore di questa legge e dimostra che la lotta alla mafia non è solo una priorità condivisa, ma una responsabilità collettiva che le istituzioni hanno deciso di affrontare insieme, superando le posizioni di parte”. Laccoto ha inoltre evidenziato che questo disegno di legge rappresenta una risposta concreta per coloro che aspirano a un futuro lontano dalla criminalità, creando nuove opportunità per i minori più vulnerabili.

Il protocollo “Liberi di scegliere” è considerato un primo passo significativo nella lotta alla criminalità organizzata, con l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti concreti per sottrarsi a situazioni familiari criminogene, proponendo un percorso di reinserimento sociale e professionale che possa condurli verso un’esistenza indipendente e sicura.

