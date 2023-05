Approvato il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo a Gioiosa Marea

La Giunta Comunale di Gioiosa Marea ha dato il via libera al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM), redatto dall’urbanista Andrea Marçel Pidalà. Questo documento di pianificazione regola l’utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, e rappresenta un importante adeguamento alle ultime normative in materia di pianificazione e disciplina degli usi delle coste demaniali.

Il PUDM approvato rappresenta una revisione organica della pianificazione dell’ambiente costiero, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di tutti i residenti. Come afferma lo stesso progettista nella relazione, il piano è “inclusivo” poiché si propone di creare nuovi spazi di fruizione anche per le persone con disabilità, abbattendo le barriere architettoniche per l’accesso alle spiagge.

Il PUDM individua le modalità di utilizzo del litorale e disciplina gli usi sia per finalità pubbliche, sia per iniziative connesse ad attività private, regolamentate tramite il rilascio di concessioni demaniali marittime, nel rispetto delle disposizioni in vigore sul pubblico demanio marittimo. La zonizzazione della costa prevede ad esempio aree destinate alla balneazione libera, così come spazi attrezzati concessi per servizi e connessioni, e aree destinate alla nautica.

Secondo il sindaco Giusi La Galia, il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo fa parte di una strategia territoriale globale che mira alla valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali del territorio di Gioiosa Marea, favorendo uno sviluppo turistico sostenibile. Il PUDM rappresenta un tassello importante in un quadro più ampio su cui il Comune e il Consiglio Comunale stanno lavorando in sinergia. La spiaggia e il mare sono risorse fondamentali attorno alle quali costruire un’innovativa progettualità che promuova lo sviluppo e offra a Gioiosa Marea nuove opportunità economiche.

È importante sottolineare che, in questa fase, non è ancora possibile presentare osservazioni al PUDM e che eventuali comunicazioni inviate al Comune in merito sono considerate nulle. L’iter procedurale prevede infatti che, solo dopo l’adozione preliminare da parte del Consiglio Comunale, il Piano verrà pubblicato all’albo pretorio del Comune per un periodo di 30 giorni. A partire da quel momento, associazioni e cittadini potranno presentare le loro osservazioni se in possesso dell’interesse legittimo. Sarà quindi possibile contribuire attivamente al processo di valutazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, fornendo suggerimenti e osservazioni che potranno essere considerati nella versione finale.

Questa fase di coinvolgimento e partecipazione attiva da parte delle associazioni e dei cittadini è fondamentale per garantire un piano equilibrato e rispondente alle esigenze della comunità. Si tratta di un’opportunità per esprimere pareri, condividere prospettive e contribuire alla costruzione di un ambiente costiero sostenibile e accessibile a tutti.

L’approvazione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo rappresenta un passo importante per Gioiosa Marea, poiché si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del territorio e di sviluppo turistico sostenibile. Il coinvolgimento attivo delle diverse parti interessate contribuirà a creare una progettualità innovativa che favorisca il progresso economico e il benessere della comunità locale.

