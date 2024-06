Maxi operazione antidroga, 112 arresti e sequestri a Messina

Nella mattina del 25 giugno 2024, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria, hanno condotto una vasta operazione antidroga. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Messina, ha portato all’arresto di 112 individui, con l’esecuzione di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica.

Le misure cautelari riguardano 85 persone sottoposte a custodia cautelare in carcere e 27 agli arresti domiciliari, di cui 3 gestite dal Nucleo Investigativo Regionale Sicilia della Polizia Penitenziaria. Gli arrestati sono accusati di “associazione finalizzata alla detenzione, traffico, coltivazione e cessione di stupefacenti”, “autoriciclaggio”, “trasferimento fraudolento di valori”, “porto abusivo ed alterazione di armi”, “estorsione” e altri reati.

L’operazione si è svolta in diverse località, sia in Italia, tra Sicilia e Calabria, sia all’estero. Durante l’operazione sono stati sequestrati beni per un valore superiore a 4 milioni di euro. Le misure restrittive derivano dai risultati di tre indagini distinte condotte dai Carabinieri delle Compagnie di Messina Sud e di Barcellona Pozzo di Gotto, sotto il coordinamento della DDA di Messina. Le indagini hanno permesso di smantellare diverse organizzazioni criminali attive nel narcotraffico a Messina, nel Barcellonese e nelle aree nebroidea e tirrenica della provincia, in collegamento con strutture criminali calabresi e soggetti operanti in Campania, Lombardia e all’estero.

Queste operazioni, svolte all’alba, hanno coinvolto un ampio dispiegamento di forze dell’ordine e risorse investigative, sottolineando la portata e la complessità del fenomeno criminale contrastato. Gli arresti e i sequestri di beni rappresentano un significativo colpo alle attività criminali delle organizzazioni coinvolte nel traffico di stupefacenti, evidenziando l’efficacia delle operazioni congiunte tra le forze di polizia e le autorità giudiziarie.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo