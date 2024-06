Interventi sulla Statale 113, la regole di viabilità a Gioiosa Marea

A Gioiosa Marea, è stata emessa un’ordinanza di regolamentazione della viabilità per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale lungo la Strada Statale 113, nel tratto compreso tra il chilometro 88+850 e il chilometro 89+400 che attraversa il centro di Gioiosa Marea fino al ponte sul Torrente Zappardino. L’ordinanza è stata richiesta dall’ANAS, Gruppo FS Italiane, e registrata al protocollo del Comune il 21 giugno 2024. La stessa prevede l’istituzione di un senso unico alternato e il divieto di sosta su entrambi i lati della strada, oltre alla chiusura delle intersezioni interessate.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta ARCA Service S.r.l. di Ficarra (ME), inizieranno alle ore 7:00 del 26 giugno 2024 e si concluderanno alle ore 18:00 del 1 luglio 2024. L’obiettivo è ripristinare la pavimentazione stradale ammalorata per garantire la sicurezza dei veicoli in transito.

La decisione è stata presa considerando l’impossibilità di eseguire i lavori in presenza di veicoli in transito o in sosta. Pertanto, si è ritenuto opportuno intervenire per garantire il corretto svolgimento delle operazioni e prevenire eventuali danni a persone e cose.

Durante il periodo dei lavori, la ditta esecutrice sarà responsabile dell’installazione di idonee barriere e segnaletica stradale, sia diurna che notturna, come previsto dagli articoli 30, 31, 32 e 36 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).

Queste misure sono essenziali per assicurare la sicurezza stradale e agevolare lo svolgimento dei lavori di rifacimento.

