Arrestato 35enne per tentato omicidio a Termini Imerese

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Termini Imerese hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese su richiesta della locale Procura, è stato adottato nell’ambito di un’inchiesta che ha portato l’uomo a essere accusato di tentato omicidio, porto illegale di arma da fuoco clandestina ed evasione.

L’attività investigativa, condotta dalla Sezione Operativa del N.O.R., ha avuto origine da un episodio verificatosi a Trabia lo scorso settembre. Durante la notte, un individuo aveva esploso diversi colpi di pistola “revolver” contro un’autovettura con quattro persone a bordo. Gli accertamenti condotti dai Carabinieri, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona e alle dichiarazioni di alcuni testimoni, hanno permesso di individuare il presunto responsabile. È emerso inoltre che, all’epoca dei fatti, l’uomo si trovava in regime di detenzione domiciliare.

Nel corso della perquisizione effettuata presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 11 grammi di hashish e un bilancino di precisione, elementi che hanno portato a una denuncia a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo l’arresto, il 35enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che valuterà le prossime fasi del procedimento.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁