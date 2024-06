Marciszewska dell’I.T.I.S. Torricelli vince il CyberTrials 2024

Magdalena Irena Marciszewska ha raggiunto un importante traguardo per l’I.T.I.S. “E. Torricelli” di Sant’Agata di Militello, vincendo la terza edizione del CyberTrials, una rinomata competizione nazionale di cybersecurity svoltasi a Torino dal 6 al 9 giugno 2024. Marciszewska, studentessa della classe 4CI Informatica, ha gareggiato insieme a Veronica Barbati dell’I.T.I.S. Montani di Fermo e Giovanna Castiglione dell’I.T.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Trapani, formando il team “404 Name Not Found”.

La competizione, ospitata presso il campus dell’I.T.C. ILO (International Training Centre · International Labour Organization), ha visto la partecipazione di 20 squadre finaliste provenienti da tutta Italia. Le sfide, della durata di sei ore, hanno messo alla prova le competenze dei team in ambito di sicurezza informatica. Il gruppo di Marciszewska si è distinto risolvendo il maggior numero di sfide, ottenendo non solo la vittoria ma anche il riconoscimento per la miglior presentazione del lavoro svolto.

La cerimonia di premiazione, visibile dal minuto 1:10:50 del video ufficiale dell’evento, ha celebrato l’eccellenza delle partecipanti, enfatizzando l’importanza di sostenere giovani talenti nella cybersecurity. Magdalena, con le sue compagne di squadra, ha dimostrato notevoli competenze informatiche e capacità collaborative, un risultato che rappresenta un importante passo verso la diversità di genere nel settore tecnologico. L’Istituto “Torricelli” festeggia quest’anno il 50° anniversario della sua autonomia dal Verona-Trento, un evento reso ancora più significativo da questo successo.

La Dirigente Scolastica Tamara Micale ha espresso grande orgoglio per l’eccezionale risultato ottenuto dagli studenti, sottolineando la qualità dell’istruzione offerta. Anche i docenti del Dipartimento di Informatica, Prof. Fabrizio Nocifora e Prof. Salvatore Mazzurco, hanno manifestato particolare soddisfazione: “Siamo grati e fieri per il traguardo raggiunto, nella speranza che sia il primo di una lunga serie targata I.T.I.S. ‘Evangelista Torricelli’ di Sant’Agata di Militello (ME)”. Magdalena Marciszewska ha commentato l’esperienza con entusiasmo: “È stata un’esperienza incredibile che mi ha permesso di crescere nelle mie competenze e nelle mie capacità personali. Lavorare con Veronica e Giovanna è stato fantastico e abbiamo dimostrato che con impegno e collaborazione si possono raggiungere grandi risultati”.

Il CyberTrials ha come obiettivo principale quello di incoraggiare le giovani donne ad avvicinarsi alla sicurezza informatica, un settore in rapida crescita e vitale per la protezione delle informazioni nell’era digitale. La vittoria del team “404 Name Not Found” rappresenta non solo un successo personale per le studentesse, ma anche un significativo contributo alla promozione della diversità di genere nella tecnologia.

