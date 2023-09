Novella Calligaris attraversa lo Stretto di Messina

La leggendaria nuotatrice Novella Calligaris ha attraversato con successo lo Stretto di Messina nel giorno del 50º anniversario del suo record mondiale sugli 800 stile libero. Nonostante la sfida, Calligaris ha enfatizzato che questa non era una gara, ma un momento di divertimento con amici.

“Non era una gara. Ci siamo solo divertiti,” ha dichiarato Calligaris, 68 anni, quando è giunta sulla spiaggia di Porticello. La traversata è stata organizzata in onore del suo primato storico e del 75º anniversario dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia, di cui è presidente.

La corrente l’ha portata più a nord del punto previsto, ma ciò non ha scalfito il suo spirito. “Ma va bene lo stesso,” ha detto, dedicando la traversata al fratello Mauro, ai genitori e all’allenatore Bubi Dennerlein. “Sono stata aiutata da qualcuno lassù.”

Le correnti non sono state un ostacolo per Calligaris, che ha attraversato lo Stretto con grazia e determinazione. Il tempo impiegato è rimasto sconosciuto, ma ciò non è stato un problema per la nuotatrice. “Del tempo che ho impiegato, non lo so ancora. Ma non importa,” ha dichiarato tra gli applausi degli spettatori.

Questo evento straordinario ha dimostrato ancora una volta la tenacia e la passione di Calligaris per il nuoto e il suo impegno per l’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. Una giornata indimenticabile per celebrare un’icona dello sport italiano.

