Controlli della Polizia contro l’uso improprio delle corsie d’emergenza

Durante il fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli su tutta la rete stradale e autostradale per contrastare l’uso improprio della corsia d’emergenza. L’operazione della Polizia Stradale mira a garantire il rispetto delle normative e a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada. L’utilizzo non autorizzato della corsia d’emergenza rappresenta un pericolo significativo, ostacolando spesso i veicoli di soccorso e coloro che sono legittimamente autorizzati a transitare su tale corsia.

L’attività di monitoraggio è stata condotta con particolare intensità fin dall’inizio dell’anno, portando alla sospensione di numerose patenti e alla decurtazione dei punti per molti conducenti sorpresi a transitare senza titolo. Il fenomeno è ormai comune, e i provvedimenti adottati dalla Polizia Stradale si inseriscono in un contesto di prevenzione più ampio che proseguirà anche nelle prossime settimane, includendo l’uso delle videocamere di sorveglianza posizionate lungo le autostrade.

La Polizia di Stato ricorda che il Codice della Strada vieta fermate e soste nelle corsie di emergenza, sulle carreggiate, rampe e svincoli, eccetto che per casi di malessere o problemi tecnici del veicolo. Anche in questi casi, la permanenza in corsia d’emergenza deve essere limitata al tempo strettamente necessario per risolvere la situazione e non può protrarsi oltre tre ore. Per questo motivo, la stretta sui controlli punta a responsabilizzare maggiormente gli automobilisti, prevenendo comportamenti pericolosi e promuovendo il rispetto delle regole stradali a tutela della sicurezza collettiva.

© Riproduzione riservata.

