Galleria Letojanni: riapertura attesa dopo otto anni di lavori

Dopo una chiusura protratta per otto anni, la galleria Letojanni sulla A18, tratto dell’Autostrada Messina-Catania, sarà finalmente riaperta il 5 agosto. La cerimonia di inaugurazione segnerà la fine dei disagi per i conducenti che da anni devono affrontare una circolazione limitata dal lato mare, a causa di una frana che ha invaso la carreggiata il 4 ottobre 2015. La frana, costituita da circa 50 mila metri cubi di terra, roccia e arbusti, è partita dalla collina fra le contrade Silemi e San Filippo.

La galleria, costruita a monte, è finalmente pronta e permetterà la circolazione completa sull’autostrada. Tuttavia, saranno necessari ulteriori lavori, tra cui la realizzazione di una paratia paramassi accanto alla galleria appena terminata. Questo muro di sostegno proteggerà la carreggiata sottostante dalla caduta di massi. Per completare questa fase, ulteriori due mesi di cantiere saranno necessari e la carreggiata di valle dovrà essere chiusa temporaneamente. Il consorzio autostrade dovrà decidere se effettuare immediatamente l’intervento o posticiparlo alla fine delle vacanze estive per ridurre i disagi per gli utenti.

Per garantire la sicurezza e il consolidamento del costone, sono state utilizzate barriere a forma di “X” con arpioni lunghi otto metri che affondano nel terreno.

