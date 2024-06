Soccorritore del 118 aggredito ad Agrigento, ferito gravemente

Ad Agrigento, un soccorritore della Seus è stato brutalmente aggredito nel pomeriggio del 14 giugno. L’aggressione è stata perpetrata dal paziente che stava soccorrendo e da un familiare di quest’ultimo. Il soccorritore, vittima di un violento pestaggio, ha perso conoscenza a causa di un trauma cranico ed è ricoverato in codice rosso presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove è sotto osservazione medica.

Il Consiglio di Amministrazione della Seus, composto dal presidente Riccardo Castro, Pietro Marchetta e Maria Stella Marino, ha espresso profonda indignazione per l’accaduto. «Un atto vile, purtroppo l’ennesimo nei confronti degli operatori del 118, i quali compiono il proprio dovere con grande professionalità e abnegazione», hanno dichiarato, aggiungendo che al soccorritore aggredito sarà offerta la massima solidarietà e supporto legale.

Anche Giuseppe Misuraca, responsabile della centrale operativa del 118 di Agrigento, è intervenuto condannando fermamente l’episodio: «Ferma condanna di questo grave gesto di violenza che ancora una volta colpisce il personale dell’emergenza-urgenza. Siamo vicini al collega e gli auguriamo una pronta guarigione».

Questo ennesimo episodio di violenza contro il personale medico e paramedico evidenzia la crescente necessità di misure di sicurezza più stringenti per garantire la protezione di chi lavora quotidianamente in prima linea per salvare vite umane. La comunità locale e le autorità sanitarie restano in attesa di ulteriori sviluppi sulle condizioni del soccorritore ferito e sulle azioni legali che saranno intraprese contro i responsabili dell’aggressione. – Immagine di repertorio.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo