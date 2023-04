Joel Suter vince la prima fuga del Giro di Sicilia

La terza tappa del Giro di Sicilia Crédit Agricole è stata caratterizzata dalla prima fuga dell’edizione, che ha visto Joel Suter del Tudor Pro Cycling Team imporsi in solitaria sul traguardo posto in cima ad uno strappo di 1200 metri a Enna-Termini Imerese. Suter, campione nazionale svizzero a cronometro, ha attaccato i suoi compagni di fuga a 15 km dall’arrivo e nessuno è riuscito a seguirlo. La rimonta del gruppo si è fermata a soli 4″ dall’elvetico che ha conquistato così la sua prima vittoria in carriera in una prova in linea.

La classifica generale non ha subito grandi cambiamenti in attesa della tappa regina di domani e Finn Fisher-Black del UAE Team Emirates mantiene il comando. Tutti i favoriti hanno chiuso con lo stesso tempo e si trovano nell’arco di 18″ dal giovane neozelandese.

La terza tappa del Giro di Sicilia è stata un successo per Joel Suter che ha dimostrato le sue qualità di cronoman e ha sfruttato la fuga per vincere la sua prima prova in linea. Adesso, gli occhi sono puntati sulla tappa regina di domani per vedere se ci saranno cambiamenti significativi nella classifica generale.

