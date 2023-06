Traghetti sequestrati, la Regione interviene per tutelare i viaggiatori

Renato Schifani e Alessandro Aricò si attivano per limitare i disagi causati dal sequestro delle Navi.

L’attuale situazione dei traghetti sequestrati della compagnia Caronte & Tourist ha spinto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ad intervenire per garantire soluzioni alternative e limitare al massimo i disagi alla popolazione. L’obiettivo principale dell’esecutivo regionale è garantire un servizio stabile, efficiente e funzionale per tutelare residenti e viaggiatori, specialmente nelle connessioni con le isole minori come Ustica e le Eolie.

Le azioni immediate intraprese dalla Regione includono il preallarme ai prefetti di Palermo e Messina e il contatto con la società Caronte & Tourist per valutare le possibilità di garantire il servizio utilizzando altre imbarcazioni. Inoltre, è stata avanzata una richiesta all’amministratore giudiziario appena insediato per consentire la ripresa del servizio delle tre navi sequestrate, ma esclusivamente per il trasporto dei passeggeri senza limitazioni di mobilità e delle merci.

