Bimbo con problemi respiratori salvato dalla Polizia e Croce Rossa

Un bambino di un anno e mezzo con gravi problemi respiratori è stato salvato ad Acireale grazie all’intervento immediato degli agenti della Polizia di Stato. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Torquato Tasso, dove una donna disperata, con il figlio in braccio, ha fermato una volante della Polizia per chiedere aiuto. La madre, di origine magrebina, era in apparente stato di shock mentre il bambino mostrava evidenti difficoltà respiratorie.

Gli agenti del Commissariato di Acireale hanno tentato di tranquillizzare la donna e si sono subito occupati del bambino, constatando che le sue vie respiratorie erano libere. Nel mezzo del trambusto, hanno notato un’auto della Croce Rossa Italiana e, senza esitazione, l’hanno fermata per chiedere alle volontarie a bordo di trasportare madre e figlio all’ospedale. La volante della Polizia ha scortato l’auto della Croce Rossa, facilitando il passaggio nel traffico intenso, mentre la sala operativa del Commissariato avvisava i medici del Pronto Soccorso dell’arrivo imminente.

Una volta in ospedale, il bambino è stato immediatamente visitato dal personale sanitario, che ha classificato il caso come codice rosso a causa dell’acuta insufficienza respiratoria. I medici hanno successivamente informato i poliziotti e la madre che il bambino non era più in pericolo di vita, sottolineando l’importanza della tempestività dell’intervento per evitare conseguenze più gravi.

Il giorno successivo, gli agenti Giuseppe e Fabio, protagonisti del soccorso, hanno fatto visita al bambino, portando alcuni gadget della Polizia di Stato e riuscendo a strappargli qualche sorriso.

