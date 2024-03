Inizia a Ucria il Progetto “Prendiamoci Cura della Salute”

Questa mattina, il Comune di Ucria ha dato avvio al progetto “Prendiamoci cura della salute” – Giornate di Prevenzione, frutto della collaborazione tra la Rete Civica della Salute, l’A.R.R.C.S. ODV e l’Amministrazione Comunale. La prima giornata è stata dedicata alla Vista, con la partecipazione della Dott.ssa Maria Briguglio – Oculista, che ha svolto 36 visite oculistiche, alcune delle quali richiedono ulteriori controlli. I cittadini residenti si sono dimostrati entusiasti di questa iniziativa di prevenzione sanitaria.

All’evento erano presenti Marisa Briguglio, Coordinatrice Provinciale Messina RCS e Vice Presidente dell’Associazione A.R.R.C. Odv, il Sindaco di Ucria Dott. Crisà Vincenzo, il Vice Sindaco Marzullo Signorino, l’Assessore alla Sanità Gabriella Gurgone e Paladina Marco per il supporto organizzativo. Il Circolo Monte Castello ha gentilmente messo a disposizione i propri locali.

Per i prossimi appuntamenti, sono previsti Aerfon Sordità per il controllo dell’udito, l’Avis Sinagra per predonazione e donazione sangue e il Dott. Mario Giuliano – Dermatologo per la mappatura nei.

