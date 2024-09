La Regione Siciliana ha stanziato 17 milioni di euro per i disabili

La Regione Siciliana ha stanziato 17 milioni di euro per il pagamento del contributo economico del mese di agosto a favore delle persone affette da disabilità gravissima. Il finanziamento, erogato dall’assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali, è volto a garantire un adeguato sostegno economico alle famiglie che si prendono cura di persone in condizioni di estrema fragilità.

L’assessore regionale Nuccia Albano ha ribadito l’importanza di questo intervento, sottolineando che “la disabilità è una condizione che riguarda non solo il singolo individuo, ma anche tutti i suoi familiari”. Albano ha inoltre evidenziato come l’impegno dell’assessorato sia costante nel fornire le risorse necessarie per consentire alle persone con disabilità gravissima di condurre una vita dignitosa.

L’importo destinato alle Asp dell’Isola, a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”, ammonta esattamente a 16.958.640 euro. Ogni mese, le Asp comunicano il numero delle persone che necessitano di questo sostegno. Per il mese di agosto, i soggetti censiti risultano essere 14.629. Questi fondi rappresentano una risposta concreta alle esigenze delle famiglie che affrontano quotidianamente le difficoltà legate alla cura di un familiare con disabilità gravissima.

Il contributo economico mensile è una delle misure adottate dalla Regione Siciliana per migliorare le condizioni di vita di coloro che si trovano in situazione di particolare disagio e necessitano di assistenza continua.

