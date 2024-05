Fitto rassicura: nessun taglio di risorse per PNRR in Sicilia

Il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, ha smentito le preoccupazioni espresse dall’Ance riguardo agli investimenti del PNRR in Sicilia, rassicurando sul mantenimento delle risorse destinate alla regione.

“In relazione alle preoccupazioni dell’Ance relative agli investimenti PNRR nella Regione Sicilia, ancora una volta siamo chiamati ad intervenire per ristabilire una corretta informazione e per tranquillizzare le imprese e i cittadini in quanto non vi è il rischio di nessun taglio di risorse”, ha dichiarato Fitto.

Fitto ha precisato che la misura PINQuA non è stata oggetto di revisione e che il Decreto-legge PNRR, convertito in legge a fine aprile, ha garantito la completa copertura finanziaria di tutti gli interventi riguardanti i Piani Urbani Integrati e le Piccole e medie opere.

“In questo quadro è quanto mai auspicabile, da parte di ANCE, una maggiore attenzione sull’attuazione del Piano, che procede secondo il cronoprogramma prestabilito, con l’ultimazione della progettazione esecutiva delle opere e la conseguente apertura dei cantieri”, ha sottolineato il Ministro Fitto.

Il Ministro ha evidenziato che il successo del Piano dipende principalmente dalla capacità delle imprese di realizzare gli interventi nei tempi previsti, nel pieno rispetto dei criteri e delle condizionalità del PNRR.

