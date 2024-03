Schifani alla guida dei nuovi impianti di trattamento rifiuti

Il governo italiano ha nominato Schifani come commissario per i nuovi impianti di trattamento rifiuti, in seguito all’approvazione del decreto di Palazzo Chigi. L’incarico, della durata di due anni, è estendibile. Gli obiettivi includono la riduzione dei movimenti di rifiuti e l’implementazione di tecnologie più sicure per l’ambiente e la salute pubblica, oltre alla costruzione di nuovi impianti di termovalorizzazione.

