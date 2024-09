ASP Messina: completata la Direzione Strategica triennale

Con le recenti nomine del dottor Giuseppe Ranieri Trimarchi a direttore sanitario e dell’avvocato Giancarlo Niutta a direttore amministrativo, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha completato la composizione della sua Direzione Strategica per il prossimo triennio. Entrambi i nuovi dirigenti sono professionisti interni all’azienda, con un’approfondita conoscenza delle dinamiche sanitarie del territorio.

Il Direttore Generale dell’ASP, dottor Giuseppe Cuccì, ha espresso soddisfazione per queste nomine, sottolineando l’importanza di puntare su figure che abbiano una conoscenza diretta della realtà aziendale. “Mai come in questo momento – ha dichiarato Cuccì – è fondamentale concentrare gli sforzi per rispondere alle esigenze di salute provenienti da tutto il territorio”.

La Direzione Strategica dell’ASP di Messina dovrà affrontare le sfide di un territorio esteso, che include sette presidi ospedalieri e otto distretti sanitari, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse e migliorare l’efficienza del servizio sanitario. La scelta di affidarsi a dirigenti interni con esperienza e conoscenza diretta delle dinamiche locali è stata motivata dall’intenzione di garantire una continuità gestionale e una pronta risposta alle necessità del territorio.

Il dottor Trimarchi e l’avvocato Niutta sono chiamati a coordinare le attività amministrative e sanitarie dell’ASP, con un approccio integrato che favorisca la collaborazione tra le diverse strutture dell’azienda e una maggiore attenzione alle esigenze degli utenti. Il dottor Cuccì ha augurato ai nuovi direttori un buon lavoro, confidando nella loro capacità di affrontare le sfide future con competenza e dedizione.

