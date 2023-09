Rinnovato prezzario e tabella costi per l’Agricoltura in Sicilia

Modernizzazione e semplificazioni nell’agricoltura siciliana: Nuovi prezzi e costi per incentivare lo sviluppo sostenibile.

Dopo un decennio dall’ultimo aggiornamento, è stato introdotto un nuovo prezzario regionale per le operazioni agricole e forestali e una tabella di costi standard per investimenti. Il Dipartimento Agricoltura regionale, in collaborazione con l’Università di Catania, ha completato un’analisi dettagliata, rivisitando le categorie di lavori e adattando i prezzi al contesto attuale. Queste nuove risorse consentono agli imprenditori agricoli e agli operatori del settore di rafforzare l’efficienza aziendale, rispettando standard igienici, benessere animale e sicurezza dei lavoratori.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, afferma che l’adozione del nuovo prezzario e dei costi standard per gli investimenti rappresentano una modernizzazione cruciale per l’agricoltura siciliana. Questi aggiornamenti erano attesi da dieci anni, periodo durante il quale l’evoluzione tecnologica ha cambiato le dinamiche produttive e zootecniche. Tale rinnovamento offre l’opportunità di sostenere lo sviluppo aziendale, adattando i costi alle nuove esigenze e semplificando l’accesso ai fondi, evitando ingiustificati ritardi burocratici.

Le variazioni riguardano principalmente i costi dei materiali e della manodopera per interventi in aziende agricole e silvo-pastorali. Nel contesto degli impianti arborei, sono stati introdotti “costi semplificati” per favorire l’ampliamento delle colture, finanziati attraverso le misure di investimento agricolo.

L’implementazione dei costi semplificati nel piano 2023-2027 è conforme alle indicazioni della Commissione Europea, che ne favorisce l’uso per ridurre errori e oneri amministrativi. Questa metodologia si basa sulla ragionevolezza e sull’equità, evitando sovra-stime, e garantisce trattamenti paritari e prove documentabili per stabilire i costi standard.

© Riproduzione riservata.